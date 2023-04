A cura della Redazione

Gambizzato per non aver ceduto alla minaccia dei due rapinatori di consegnargli lo scooter.

La notizia di qualche giorno fa è rimbalzata di nuovo alla ribalta per il video della rapina pubblicato sulla pagina Facebook del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Il Fatto - Napoli, zona San Giovanni a Teduccio, via Reggia di Portici. Un uomo, un ingegnere di 32 anni, in sella ad uno scooter si ferma presso un distributore per fare carburante. Mentre il benzinaio provvede a fare rifornimento, sopraggiungono due malviventi, anche loro in sella ad una moto. Uno dei due scende e con un'arma in pugno minaccia il 32enne affinché gli ceda lo scooter. L'uomo resiste alle minacce e non scende dal mezzo. A questo punto il rapinatore per sfregio gli spara alle gambe e scappa via in sella alla moto guidata dal complice. Il benzinaio chiama i soccorsi e l'uomo viente trasportato da un'ambulanza all'ospedale del Mare dove giunge in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

“Immagini scioccanti, assurde – scrive Borrelli -. Si spara in pubblica strada, davanti ad altre persone, senza la minima paura di conseguenze e senza temere di ammazzare. Si spara per niente, con una cattiveria inaudita, segnale di una deriva violenta che non sembra avere un freno. Ci auguriamo che questi due criminali siano individuati e arrestati al più presto”.