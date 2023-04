A cura della Redazione

Ieri sera a Torre del Greco, verso le 21, i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per una rapina in via Nazionale, località Leopardi.

Da una prima sommaria ricostruzione, poco prima due persone in sella ad uno scooter e armati di pistola avrebbero rapinato il proprietario di un distributore di benzina facendosi consegnare l'incasso.

Continuano a susseguirsi nel Napoletano rapine da parte di delinquenti pronti a tutti pur di perseguire i loro scopi. E' il caso dell'ingegnere 32enne di Napoli, che per difendere il suo scooter da due rapinatori è stato ferito ad una gamba a colpi di pistola.