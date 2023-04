A cura della Redazione

C'è anche un uomo ritenuto appartenente al "Quarto Sistema", clan camorristico di Torre Annunziata, tra i 10 indagati dalla Procura oplontina per truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra loro, 8 sono di nazionalità straniera.

Le indagini, espletate dai carabinieri della Stazione di Poggiomarino (dove si è concentrata gran parte dell'operazione) e dal Nucleo Investigativo dell'Arma di Torre Annunziata, hanno fatto emergere come i soggetti in questione avessero percepito il reddito di cittadinanza, tra maggio 2019 e marzo 2021, pur in mancanza di alcuni requisiti necessari per ottenere il sussidio, dichiarando nelle istanze inoltrate all'INPS elementi "falsi e dissimulatori", tra cui la residenza in Italia da almeno 10 anni e la proprietà di massimo un veicolo.

I militari hanno eseguito anche un decreto di sequestro preventivo - emesso dal Gip del Tribunale torrese - per la somma complessiva di 60.720,45 euro.