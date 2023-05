A cura della Redazione

Enrico Paduano se ne è andato a 22 anni. Il giovane, di Torre Annunziata, è morto stroncato da un malore improvviso. Il decesso è avvenuto domenica mattina, mentre il ragazzo si trovava in casa - in via Cavour - insieme ai suoi genitori.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Tra i tanti messaggi di cordoglio e commozione apparsi sui social, c'è anche quello della Sezione Arbitri "F. Santucci" di Torre Annunziata, che Enrico frequentava in quanto coltivava la sua passione, quella di fare l'arbitro.

Il 7 dicembre scorso lo era diventato ufficialmente, ultimando il Corso «al quale ha sempre partecipato con dedizione, curiosità e passione - si legge in un post della Sezione AIA oplontina pubblicato su Facebook -. Il Presidente Stefano Pagano, il CDS e tutti gli associati della Sezione di Torre Annunziata si stringono attorno al dolore della famiglia Paduano per la prematura scomparsa di Enrico. Un ragazzo d'oro, educato e disponibile... questo è il ricordo che resterà sempre vivo nella nostra Sezione. Ci mancherai, ciao Enrico".

Cordoglio è stato espresso anche dal CRA Campania (il Comitato Regionale Arbitri): «Il vice presidente Marco Citro, unitamente a tutti i Componenti, Referenti e Collaboratori del Comitato Regionale Arbitri Campania si associano al dolore dei colleghi della Sezione di Torre Annunziata per la dipartita del giovanissimo collega Enrico Paduano».

Enrico era anche un volontario presso l'Oratorio "Mazzarello", proprio in via Cavour. «Ciao Enrico e grazie per la tua bontà e per l'amore che hai avuto per il nostro oratorio», il messaggio in ricordo del giovane.