A cura della Redazione

Ancora un'operazione Alto Impatto della Polizia di Stato a Torre Annunziata. Unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Campania, gli agenti del Commissariato oplontino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare in via Plinio, in piazza Imbriani e al parco Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 98 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 44 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per non essersi fermato all’alt, e per aver consentito la guida a persona sprovvista di patente di guida. In totale, sono state elevate sanzioni per 5.497 euro. Infine, è stata ritirata una carta di circolazione.

Infine, gli agenti hanno denunciato un uomo per guida senza patente poiché mai conseguita avendo reiterato la violazione nel biennio.