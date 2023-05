A cura della Redazione

Si aggrava il bilancio del tragico incidente verificatosi domenica scorsa sulla A30, all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino (Salerno).

Dopo la morte di Jemila Sonia Boulila e Rosario Langella, di 14 e 16 anni, è giunta purtroppo la notizia del decesso del fratellino della ragazza, Mourad, 8 anni.

I tre viaggiavano a bordo dell'auto guidata dalla madre di Jemila e Mourad, Giusy Ruocco Sorrentino, 41 anni. La donna è ancora ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni. L'unico a restare praticamente illeso è stato il papà Hedi.

La vettura, per cause in corso di accertamento, ha sbandato andando a finire contro il guard rail, ribaltandosi. Un impatto tremendo. Sul colpo è morta Jemila; dopo poche ore, in ospedale, il suo fidanzatino Rosario.

Le esequie dei due giovani si sono celebrate il 16 maggio scorso. Poi la sepoltura nel cimitero di San Valentino Torio, l'uno accanto all'altra.

Ora, a distanza di alcuni giorni, San Valentino Torio - città in cui viveva la famiglia Boulila (Rosario è di Pagani) - piange la scomparsa anche del piccolo Mourad, i cui organi verranno espiantati per ridare così speranza ad altra bambini. Anche Mourad verrà sepolto vicino alla sorella e a Rosario.

Oggi si terranno i funerali del bambino, alle ore 17. Il rito funebre sarà officiato dal Vescovo Mons. Giuseppe Giudice e da don Alessandro Cirillo. Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino.