A cura della Redazione

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, nel Nolano, in provincia di Napoli. L'azienda è una delle leader nel settore degli spettacoli pirotecnici, con ingaggi in tutto il mondo.

La deflagrazione è avvenuta stamattina nella frazione di Gargani, intorno alle 10.30-10.40. Una colonna di fumo si è levata in aria, visibile a km di distanza. Un boato improvviso che ha terrorizzato i residenti.

Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorsi.

Al momento non si conoscono le cause dell'accaduto, indagini sono in corso. L'attenzione è concentrata tutta sulla messa in sicurezza delle persone che si trovavano presso la struttura, sperando che non ve ne siano di coinvolte.