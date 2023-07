A cura della Redazione

Due guardie giurate sono state aggredite nella giornata di ieri all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Erano intervenute per fermare un paziente, che nella prima mattinata era stato ricoverato e poi dimesso dal pronto soccorso. L'uomo, non si anacora per quale motivo, ha imbracciato una spranga di ferro iniziando a colpire qualunque cosa nella struttura. Fino a quando sono giunti i due vigilantes per bloccarlo.

Il soggetto, però, ha colpito anche loro: uno alla testa, provocandogli una ferita lacero-contusa in regione parietale destra, suturata dal personale medico con 5 punti. Ne avrà per 15 giorni. L'altro ha invece riportato la frattura del gomito, con una prognosi di un mese.

L'energumeno è poi fuggito. Nel frattempo, in ospedale sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini. E così, l'aggressore è stato individuato e rintracciato: si tratta di un 33enne egiziano, incensurato, arrestato dai militari con le accuse di lesioni aggravate, violenza, resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è stato denunciato anche da Nessuno tocchi Ippocrate, gruppo Facebook che raccoglie e porta a conoscenza dell'opinione pubblica le aggressioni ai danni del personale sanitario in servizio presso le strutture ospedaliere napoletane e sulle ambulanze, e che ha pubblicato le immagini delle due guardie giurate ferite e curate dai medici del nosocomio puteolano.