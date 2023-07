A cura della Redazione

Lite tra giovani rischia di tramutarsi in tragedia. Fortunamatente non ci è scappato il morto.

Sono le 20 di ieri e in viale Giulio Cesare a Melito di Napoli, per motivi ancora poco chiari, alcuni ragazzini litigano tra loro. Ad un certo punto spuntano i coltelli e ad avere la peggio sono due 17enni incensurati del posto. Per il primo una ferita alla schiena con interessamento del polmone mentre il secondo, anch'egli minorenne, se l’è cavata con una ferita al gluteo. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Non sono in pericolo di vita.

I Carabinieri della locale Tenenza hanno avviato immediatamente le indagini riuscendo - verso le 22 - ad individuare due ragazzi ritenuti gravemente indiziati di essere stati gli autori dell'aggressione.

Si tratta di due fratelli incensurati melitesi di 19 e 17 anni. I militari hanno perquisito la loro abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato uno smartphone e alcuni indumenti verosimilmente utilizzati durante l’aggressione.

Sono stati denunciati a piede libero. Proseguono le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire l'accaduto.