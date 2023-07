A cura della Redazione

Dramma a Caivano. Nella serata appena trascorsa, i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti nel centro sportivo abbandonato Delfinia dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Sono in corso le indagini dei militari coordinate dalla Procura di Napoli Nord. Sul posto anche il pubblico ministero che ha avviato l'inchiesta. Verosimilme te verrà effettuata l'autopsia sulla salma per capire a quando risale il decesso e come sia avvenuto.