A cura della Redazione

Ha fatto il giro del web il video in cui si vede un individuo schiaffeggiare, più volte e pesantemente, una ragazza in via Orazio a Posillipo. L'episodio risale alla sera dell'8 luglio scorso.

Dopo un breve litigio con altre persone, intervenute per difendere la donna ma che poi hanno desistito visto l'atteggiamento aggressivo dell'uomo, quest'ultimo sale su una Smart parcheggiata in strada e, insieme alla fidanzata, malmenata poco prima, si allontana.

Visionando il filmato, i carabinieri della Compagnia di Casoria hanno identificato l’autore delle percosse. Si tratta di A.L., 36enne della provincia di Napoli. La donna aggredita ha invece 28 anni.

A dirigere e coordinare le indagini, la Procura della Repubblica di Napoli, IV sezione indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”.