A cura della Redazione

Tragedia nelle acque del porto di Torre Annunziata, al Molo di Ponente.

Un uomo di 72 anni, sulla sedia a rotelle poiché invalido (privo di un arto inferiore), è deceduto pare dopo essersi tuffato in acqua per rinfrescarsi dal caldo torrido.

Il decesso sarebbe avvenuto per un malore. Vani i soccorsi ad opera del personale della Capitaneria e del 118. Sul posto anche i carabinieri per far luce sull'accaduto.