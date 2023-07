A cura della Redazione

Droga "consegnata" nel carcere con il drone. l carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sequestrato un carico di stupefacente destinato probabilmente a rifornire alcuni detenuti del penitenzirio di Santa Maria Capua Vetere.

I militari dell'Arma, a pochi metri dalla struttura carceraria sammaritana, hanno sottoposto a controllo una Fiat Panda con a bordo quattro persone, rinvenendo, ben occultati all'interno dell'utilitaria, un chilo e 300 grammi di hashish suddiviso in 13 panetti, 62 grammi di cocaina nonché sette telefoni cellulari e quattro microcellulari, muniti dei relativi caricabatterie.

Lo stupefacente era stipato in sei distinti plichi, aventi eguale peso. Tra il materiale trovato anche un drone di ultima generazione idoneo, per struttura e capacità di carico, a trasportare tutto la droga e a introdurla in carcere.

Gli occupanti l'autovettura, due donne e altrettanti uomini, originari della provincia di Caserta, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.