A cura della Redazione

Un maxi rogo si è sviluppato nell'ex campo rom di via Mastellone in località Botticelli, tra Barra e Ponticelli, periferia est di Napoli. Le fiamme sono divampate all'alba di oggi, proprio in prossimità del casello autostradale della barriera di Napoli, arrivando a lambire la sede autostradale. Il fumo levatosi in aria era visibile anche a chilometri di distanza.

Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco. Da chiarire cosa abbia scatenato l'incendio e la matrice dello stesso, se casuale o dolosa. Indagini sono in corso.

I vigili del fuoco riferiscono che a bruciare sono stati rifiuti e materiali di risulta

Diversi automobilisti, in transito in quella zona sul tratto autostradale, hanno segnalato l’incendio al deputato l’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Soprattutto in questo periodo dell’anno e con questo caldo record occorrono maggiori controlli ed attività di prevenzione - ha detto Borrelli -. Questi roghi rappresentano un danno ambientale ma anche economico. Non possiamo permetterci nessuno dei due. Il fenomeno si ripete con sempre più allarmante frequenza in prossimità di questi campi. Vanno smobilitati, una volta e per tutte, per mettere fine a tali scempi e dare maggiore dignità a chi ci vive dentro a partire dai bambini”.