Tragedia sul lavoro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Un giovane di 20 anni ha perso la vita in uno stabilimento industriale di via Sossio Russo. L'azienda presso cui è avvenuto l'incidente è specializzata nella produzione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per la lavorazione delle carni fresche e stagionate e di prodotti alimentari.

Stando alle prime notizie, l'operaio sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie, decedendo sul colpo.

Sul posto il Pm di turno della Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri della locale Stazione, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, e personale dell’Asl Napoli 2 Nord.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità..