A cura della Redazione

Due episodi criminali avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro nella notte. Il primo, intorno alle 2, a Pomigliano d'Arco, dove in via Campana una 77enne del posto è stata ferita di striscio da un colpo di pistola.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della locale Stazione. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due persone - al momento ignote - stessero litigando tra loro quando a un certo punto una avrebbe sparato. Il proiettile sarebbe rimbalzato e un frammento di ogiva ha preso di striscio la donna che era in strada poco distante dai due litiganti.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 38 con matricola abrasa lasciata a terra. La donna è stata medicata sul posto da sanitari 118, ha riportato luna ieve ferita superficiale. Indagini in corso da parte dei militari di Pomigliano volte a ricostruire la vicenda. L'arma rinvenuta sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Intorno alle 3, ad Acerra, un altro intervento dei carabinieri, questa volta della Stazione acerrana e della sezione radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna. Su richiesta del 118, i militari sono giunti in via Torino dove poco prima un 24enne incensurato del posto era stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco.

Per motivi ancora non chiari, pare che il ragazzo, mentre era in strada, sarebbe stato colpito al piede da un proiettile. Il giovane è stato trasferito nell’ospedale di Frattamaggiore per le cure del caso e non è in pericolo di vita.

Indagini in corso. I due fatti non sembrerebbero essere collegati tra loro. Per ora si esclude la pista della criminalità organizzata.