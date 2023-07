A cura della Redazione

Si staccano frammenti del costone che sovrasta la spiaggia in località Ciraccio a Procida, un bagnante ferito.

E' accaduto ieri pomeriggio, verso le 19. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione dell'isola del golfo di Napoli.

Lo smottamento ha provocato la caduta di polveri e pietre che hanno così colpito l'uomo, un 64enne di Afragola. Lo stesso è stato poi trasferito in ospedale, cosciente e non in pericolo di vita, per gli accertamenti medici del caso.

L’area era già interdetta al transito e alla balneazione per pericolo caduta massi con ordinanze del Comune di Procida e della Capitaneria di Porto.