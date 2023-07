A cura della Redazione

Due minorenni feriti con arma taglio a Poggioreale. Nella notte, i carabinieri sono intervenuti, su segnalazione del 118, all'ospedale Santobono di Napoli dove era giunto un 12enne, della provincia a nord di Napoli, accompagnato dal personale medico e dai genitori. Presentava lesioni inflitte con un'arma bianca. Per lui una prognosi di 15 giorni. L'aggressione sarebbe avvenuta in via Stadera.

Poco dopo, i militari dell'Arma vengono allertati dai sanitari dell'ospedale Pellegrini. Qui era arrivato un 15enne con i suoi genitori. Anche lui, residente nella provincia a nord di Napoli, aveva "ferite da taglio alla gamba e al gluteo sinistri". E' stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Anche in questo caso, il ferimento sarebbe avvenuto in via Stadera. Sul luogo, i carabinieri hanno effettuato alcune verifiche riscontrando la presenza di tracce ematiche a terra. E' molto probabile, dunque, che qualcosa lì sia accaduto e che gli episodi siano dunque collegati tra loro.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Napoli Poggioreale, volte a ricostruire l’esatta dinamica del fatto.