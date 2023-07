A cura della Redazione

Truffa ad un'anziana, arrestato. I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 19enne di Casalnuovo di Napoli.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto lo scorso 15 maggio ai danni di una donna di 89 anni, residente a Sorrento.

La vittima era stata contattata da uno sconosciuto il quale, presentandosi come il nipote, le aveva riferito di dover effettuare delle "commesse" presso l'ufficio postale e di essere impossibilitato ad espletarle a causa di un fantomatico incidente in cui era occorso il giorno prima. Il malvivente aveva convinto la donna a mandare il coniuge ad andare alle Poste, rimanendo così sola in casa.

Poi, mentre un altro complice si era presentato presso l'abitazione della signora, spacciandosi per il postino, il "nipote" aveva ricontattato l'anziana telefonicamente, convincendola a consegnare al "postino" dapprima la somma di 7.500 euro e successivamente quella di 10.300 euro, nonché alcuni monili in oro.

Grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza della zona, i carabinieri sono riusiciti ad identificare uno dei presunti autori del raggiro nella persona del 19enne.