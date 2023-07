A cura della Redazione

Da Cercola a Npaoli per sversare rifiuti. Gli agenti del Reparto Specialistico di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli, nell’effettuare una mirata attività di controllo nell’area est della città, più precisamente all’altezza del sottopasso di via Pacioli (nel quartiere San Giovanni), zona fortemente interessata all’abbandono incontrollato di rifiuti, riscontravano la presenza di un ingente quantitativo di scarti di carrozzeria. Tra questi, i caschi bianchi notavano che l’impronta della targa era rimasta impressa su un paraurti e, grazie a questo particolare, riuscivano a risalire dapprima al proprietario della vettura e in seguito al proprietario della carrozzeria cui era stato affidato il lavoro.

I vigili urbani, unitamente al personale della Polizia Locale di Cercola, territorio in cui l’autocarrozzeria ha sede, verificavano che il titolare, un 67enne residente a Cercola, era totalmente sprovvisto di qualsiasi autorizzazione sia amministrativa che per la gestione dei rifiuti.

La sua attività attività è stata sequestrata e l'uomo denunciato per il reato di deposito incontrollato e abbandono di rifiuti.