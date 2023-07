A cura della Redazione

Un vero e proprio miracolo a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia. In tarda mattinata i Carabinieri della Compagnia isolana e della locale Stazione, insieme al personale della Polizia Municipale, sono intervenuti - su segnalazione del 112 - in via Strada Provinciale 270, altezza bar Topless, dove poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, una macchina operatrice a traino (quelle del tipo biotrituratore) improvvisamente si muoveva percorrendo un viale privato in cui era parcheggiata e, attraversando la strada pubblica, è andata infine a collidere con la ringhiera di delimitazione terminando la corsa sulla scogliera, restando in bilico.

Fortuna ha voluto che non ci fossero passanti sulla sua traiettoria né auto né motorini.

Il veicolo è di una ditta privata in sevizio al Comune con l’incarico della messa in sicurezza del territorio dopo la frana del novembre scorso. Sono in corso le operazioni di rimozione da parte dei vigili del fuoco.

Il mezzo sostava in un viale privato di pertinenza del complesso monumentale “Pio Monte della Misericordia”. La tesi più probabile è che i freni abbiano ceduto ma ovviamente saranno le indagini a chiarire quanti accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.