A cura della Redazione

Tanto spavento per una donna a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Nel cortile di casa, infatti, si è ritrovata a vedersela con un serpente. Una 32enne ha così allertato la Polizia. Gli agenti sono intervenuti e, per prima cosa, hanno tranquillazzato la giovane, letteralmente terrorizzata per la presenza del rettile.

I poliziotti si sono poi adoperati per la ricerca dell'animale, ricevendo informazioni dalla proprietaria che ne indicava il nascondiglio sotto un ramo presente nel cortile di casa, laddove stavano giocando poco prima i figli di quattro e sei anni.

Gli agenti, valutati gli aspetti circostanti e dopo aver riconosciuto le caratteristiche del serpente di grosse dimensioni, verosimilmente conformi a specie non velenose,sono riusciti a catturarlo.

Successivamente il rettile è stato affidato all’A.S.L. attraverso l’unità veterinaria che, dopo aver accertato che si trattava di un “cervone” della famiglia dei Colubridi e averne stabilito le dimensioni di lunghezza pari a 1,40 metri, ha attivato l’opportuna procedura.