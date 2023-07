A cura della Redazione

Dramma a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I carabinieri sono giunti nel pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Parini, al civico 10, dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco in un'abitazione.

Entrati, i militari hanno constatato il decesso di due coniugi: Antonio Di Razza, 50 anni, e Angela Gioiello, 39 anni.

I due erano all’interno della camera da letto, a terra una pistola. Non si esclude alcuna pista, le indagini sono in corso. Una delle ipotesi è che si sia trattato di omicidio/suicidio.