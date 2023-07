A cura della Redazione

Tragico incidente nella notte sulla Statale Sorrentina. Un uomo di 42 anni ha perso la vita. Era alla guida di uno scooter quando, al km 12 all'altezza di Pozzano - territorio della città stabiese -, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Renault Captur con a bordo una coppia di 19 e 18 anni. I due giovani sono rimasti miracolosamente illesi. La vittima, di Piano di Sorrento, è morta sul colpo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione e della sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia ed i soccorsi ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del centauro.

Rimasta coinvolta anche una 16enne. La ragazzina era a piedi in attesa di poter mangiare qualcosa nei pressi di un furgone che vende panini e bevande. Pare che la minorenne sia stata colpita dal corpo in caduta del 42enne. Per lei una ferita lacero-contusa alla testa.

I carabinieri hanno sequestrato i veicoli mentre la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia.