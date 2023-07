A cura della Redazione

Nella notte di sabato scorso, i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nell’ospedale di Aversa per la segnalazione di una persona raggiunta da un colpo d’arma da fuoco.

Poco prima, pare accompagnato da uno sconosciuto, un 37enne di Sant’Antimo già noto alle forze dell’ordine si era presentato in ospedale con una ferita al fianco. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano avvenuti a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, e che il 37enne _mentre era a bordo di uno scooter - avrebbe visto alcune persone a bordo di altri ciclomototi per poi sentire sparare e successivamente un bruciore al fianco. La vittima sarebbe stata soccorsa da un passante che lo avrebbe accompagnato in ospedale.

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo a Sant’Antimo e lì, in via Solimena, hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 32 e uno calibro 38.

La vittima non è in pericolo di vita ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Giugliano e di Sant’Antimo volti a ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto.