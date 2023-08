A cura della Redazione

Aggredito da uno sconosciuto l’ex sindaco di Pompei Claudio D’Alessio.

Giovedì 3 agosto, intorno alle 21,00, sconosciuti si sono avvicinati alla sua auto in via San Michele a Pompei e con un pretesto lo hanno aggredito con un pugno al volto. Poi sono scappati via travolgendo anche una turista, che è stata scaraventata a terra.

L’avvocato è stato prontamente soccorso da passanti e commercianti e successivamente accompagnato in ospedale per farsi medicare. Dopo aver esposto denuncia al Commissariato di Polizia locale, sono state avviate le indagini che si avvarranno anche della videosorvegliaza pubblica e privata.

Intanto Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Torre Annunziata ha espresso "vicinanza all’avv. Claudio D’Alessio per la vile aggressione subita, con l’auspicio che le Forze dell’ordine possano fare al più presto piena luce sul gravissimo episodio".