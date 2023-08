A cura della Redazione

Colpi d'arma da fuoco a Casalnuovo di Napoli. Ieri i in tarda serata, ignoti hanno sparato in viale dei Pini, danneggiando una Fiat 500X parcheggiata in strada, in uso ad un 45enne già noto alle forze dell’ordine.

Un proiettile ha colpito anche un’altra vettura, una Jeep Renegade di un 30enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della locale Tenenza.

Repertati 9 bossoli 9x21 e un proiettile inesploso calibro 7.65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice del fatto ed individuare i responsabili.