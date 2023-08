A cura della Redazione

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Bacoli. Nelle acque del lago Fusaro è stato rinvenuto il cadavere di un 60rnne,Ge.aro Masino.

Da prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo pare stesse pescando mitili, sarebbe stato colto da un malore e sarebbe morto in acqua.

Indagini in corso per chiarire dinamica a cura dei Carabinieri della locale Stazione, a corsi sul posto per avviare le invetigazioni.