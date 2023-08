A cura della Redazione

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di Scafati, 142 prodotti contraffatti tra articoli scolastici, riportanti il marchio “Disney”, ed accessori di telefonia mobile aventi le caratteristiche di articoli a marchio “Apple”, oltre a 11.755 articoli, tra prodotti insetticidi e repellenti, privi di qualsivoglia certificazione o indicazione relativa al contenuto degli stessi, ed accessori di moda, non conformi ai dettami delle normative vigenti in materia di tutela del consumatore.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un soggetto di nazionalità asiatica, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore per il reato di contraffazione nonché segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione del Codice del Consumo.