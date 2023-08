A cura della Redazione

Era stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco per ferite di armai da taglio.

Lui è Pasquale Di Dato, 43 anni di Ercolano. Secondo la denuncia di “Nessuno tocchi Ippocrate”, seppur ferito, l’uomo avrebbe messo a soqquadro il Pronto Soccorso dell’ospedale. Sottoposto poi ad un delicato intervento per la perforazione del polmone e ul colpo di martello in testa, il 43enne è stato trasferito poi all’ospedale del Mare, dove è ancora in prognosi riservata.

Nel frattempo, i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di due fratelli di 24 e 31 anni (quest’ultimo li compie proprio oggi), entrambi di Ercolano. Sono gravemente indiziati del tentato omicidio commesso ai danni di Pasquale Di Dato.

Saranno tradotti al carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.