A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli e quelli della Stazione di Licola sono intervenuti presso l’Ospedale di Santa Maria delle Grazie, nella città flegrea, per un uomo ferito.

Si tratta di un 27enne già noto alle forze dell’ordine, raggiunto alla gamba da un colpo d’arma da fuoco.

Indagini in corso per chiarire dinamica e luogo del fatto. L’uomo non è in pericolo di vita.