A cura della Redazione

Ieri in tarda serata, in via Don Luigi Sturzo ad Afragola, provincia di Napoli, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro una concessionaria d'auto.

I carabinieri della Stazione locale e quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rilevato 4 fori nella saracinesca dell’attività e 4 bossoli 7.65 sul marciapiede.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Non ci sono stati feriti.