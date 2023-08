A cura della Redazione

Contrasto all’abusivismo commerciale, ai fenomeni di evasione fiscale anche legati alle case-vacanze, al “lavoro sommerso”, alla contraffazione, alla vendita di prodotti non sicuri e al traffico di stupefacenti, nonché la verifica della disciplina dei prezzi dei carburanti al consumo.

Sono questi i controlli che la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli sta effettuando da inizio estate su tutto il territorio di competenza.

In particolare, le attività si sono concentrate in penisola sorrentina, frequentata in questo periodo da migliaia di turisti.

Nel settore del “sommerso da lavoro”, sono stati individuati, per lo più nell’ambito della ristorazione presso lidi e zone portuali, 8 lavoratori in nero, con la contestazione, a carico di 4 datori di lavoro, di oltre 20.000 euro in sanzioni amministrative, con relative segnalazioni all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’adozione deip rovvedimenti sospensivi dell’attività.

Nell’ambito dei controlli sulle “seconde case” e sugli immobili destinati ad affitti per le vacanze, gli interventi delle Fiamme Gialle hanno permesso di constatare redditi non dichiarati, da parte dei locatori, per circa 55.000 euro, oltre a violazioni in materia d’imposta di registro.

Sequestrati 3 Kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, denunciati all’Autorità Giudiziaria 4 soggetti, ritenuti responsabili anche dei reati di contraffazione e ricettazione.

Inoltre, con il supporto delle unità cinofile del Corpo, sono stati eseguiti controlli antidroga, soprattutto presso i casellia utostradali o i principali luoghi di intrattenimento nonché, congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso le aree aeroportuali, con particolare attenzione ai traghetti diretti all’isola di Capri. Nel complesso, sono state sequestrate 1,4 kg di sostanze stupefacenti nei confronti di 13 soggetti, uno dei quali minorenne.

In tale contesto, durante un controllo effettuato, a ridosso del Ferragosto, a Sorrento, un uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e marijuana suddivisi in 29 dosi, occultate all’interno del suo zaino. A seguito di una perquisizione domiciliare, sono poi stati rinvenuti e sottoposto a sequestro 1 kg di hashish - suddiviso in 10 “panetti” -, ulteriori dosi di marijuana e cocaina, nonché 260 euro in contanti, 4 bilancini e oltre 800 bustine di plastica per il confezionamento. Il responsabile è stato tratto in arresto.

Constatate numerose violazioni in materia di corretta emissione dei documenti fiscali da parte di esercizi commerciali opportunamente selezionati sulla base di specifici alert di rischio, nonché rilevate infrazioni al Codice della Strada.

A tutela dei consumatori, infine, sono stati sequestrati circa 2.500 prodotti contraffatti e 800 non sicuri, tra cui salvagenti, maschere da sub e giocattoli.