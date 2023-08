A cura della Redazione

Circa un'ora fa, intorno alle 13,00, i carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno rinvenuto il cadavere di una donna ancora non identificata compiutamente.

Era nel bagagliaio di un’auto, parcheggiata in un’area condominiale in Via San Massimo a Piano di Sorrento

Il cofano della macchina era aperto, il corpo era visibile e sanguinante, probabilmente per ferite d’arma da taglio. Il cadavere non è stato ancora ispezionato e si aspetta il medico legale per l’identificazione completa.

Ad avvisare il 112 un cittadino che ha verosimilmente visto il corpo nell’auto.

I carabinieri sono sul posto e stanno analizzando telecamere e raccogliendo testimonianze.

AGGIORNAMENTO:

La vittima si chiama Anna Scala, ha 56 anni ed è di Vico Equense. I carabinieri hanno rinvenuto anche la lama verosimilmente utilizzata per il delitto.