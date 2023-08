A cura della Redazione

Qesta notte due auto sono andate completamente distrutte in un incendio la cui natura è al vaglio degli inquirenti. E’ successo in località Capomazzo-Cinquevie, nel comune di Afragola, in provincia di Napoli.

Sul posto i carabinieri della Tenenza di Arzano e i vigili del fuoco di Afragola. Non è ancora chiaro a chi appartengono i veicoli perché non erano targati.

Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.