A cura della Redazione

Agguato a Napoli. Un 24enne è giunto nella notte al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, era stato ferito da colpi d'arma da fuoco.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Bagnoli che indagano sull'accaduto, il giovane - già noto alle forze dell'ordine - si trovava in una sala giochi di via Livio Andronico, a Soccavo, quando due persone, entrate nel locale a volte coperto, gli hanno sparato contro, per poi fuggire.

I militari dell'Arma sono andati nel circolo e lì hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro 9 e una ogiva. Per la vittima 20 giorni di prognosi per “multiple ferite di arma da fuoco al polpaccio sinistro, ferite di striscio alla coscia e polso destri”. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Bagnoli che stanno ricostruendo l’intera vicenda per comprendere la matrice del raid.