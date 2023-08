A cura della Redazione

Colla per dentiere nel paniere dei furti in costiera. Terzo arresto in due mesi dei Carabinieri.

Un fenomeno ancora senza spiegazione quello dei furti di colla per dentiere. Singolare la geografia criminale legata alle razzie di questi prodotti dagli scaffali dei supermercati.

Prendendo spunto dall’ampio bacino della provincia napoletana, i furti si concentrano quasi esclusivamente lungo la costiera sorrentina.

Quello di ieri pomeriggio è il terzo in 2 mesi, terzo anche come arresto. In manette, una 19enne di origini turche, senza fissa dimora.

I carabinieri della Stazione di Sorrento l’hanno arrestata appena uscita da un supermercato in corso Italia. Nel suo zaino 35 tubetti di colla adesiva per dentiere, valore commerciale 265 euro.

La merce è stata restituita, la donna è stata ristretta in camera di sicurezza in attesa di giudizio.