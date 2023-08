A cura della Redazione

Incidente stradale, un morto a Comiziano, in provincia di Napoli.

Queta notte i carabinieri della Compagnia di Nola sono intervenuti a via Nazionale delle Puglie.

Poco prima, e per cause in corso di accertamento, un 44enne di Visciano, mentre era alla guida di una Ducati Scrambler, ha perso il controllo del mezzo impattando contro una Ford Fiesta con a bordo un pensionato del posto.

Il centauro è stato trasferito dal personale del 118, giunto sul luogo del sinistro, all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dove è deceduto poco dopo.

I Carabinieri hanno sequestrato i veicoli coinvolti nell’incidente e la salma, che sarà sottoposta ad autopsia su disposizione dell’Autorità giudiziaria.