A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via delle Repubbliche Marinare a Barra per un grosso incendio.

Le fiamme hanno avvolto tre capannoni commerciali al cui interno erano stoccati prodotti cosmetici e per la casa. Danneggiato parzialmente anche un centro dialisi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti. I militari dell'Arma della Stazione di Ponticelli indagano per chiarire dinamica e matrice. Una delle ipotesi è che possa essersi verificato un corto circuito elettrico.

(foto di repertorio)