A cura della Redazione

Edificio a rischio crollo, ordinanza di sgombero a Torre Annunziata. La Commissione Straordinaria ha emanato un provvedimento d'urgenza che impone ai sei proprietari/occupanti un immobile sito in via Parini (angolo vico Rosselli-vico Costa), nel quartiere Provolera, di lasciare lo stabile insieme ai propri nuclei familiari "al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità".

La palazzina in questione era già stata oggetto di attenzione da parte dell'Ufficio Tecnico che, a fine novembre scorso, aveva emesso un provvedimento di messa in sicurezza per il crollo di una porzione della parete del fabbricato in stato di abbandono e degrado, con invito a ottemperare in tempi brevi. Il 22 gennaio, poi, si è verificato un ulteriore cedimento strutturale, e in quella circostanza l'UTC e la Polizia Locale diffidarono i proprietari a "praticare e far praticare l'immobile".

Il 27 gennaio, vennero eseguiti "d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza mediante la demolizione della parti pericolanti e consolidamento della parti ressidue".

Il 20 febbraio sono iniziati i lavori ma a metà marzo sono emerse ulteriori criticità, con l'aggravamento dell'assetto statico dell'edificio. Si arriva così al 20 agosto, quando si verifica un altro crollo che questa volta ha interessato il primo piano e una porzione della muratura, risultata anche "scollata dall'orditura strutturale dell'organismo edilizio", si legge nella nota dell'UTC.

Visto, dunque, l'aggravarsi della situazione, il Comune ha ordinato ai residenti di sgomberare immediatamente l'edificio. Qualora gli stessi non provvedano, interverrà la Forza Pubblica.