A cura della Redazione

Circa 2.000 persone e 550 bagagli controllati, 2 denunciati, rispettivamente per oltraggio a pubblico ufficiale, e minacce, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento, e 7 contravvenzioni elevate.

Questi i risultati dell’operazione “Stazioni Sicure” che ha visto impegnati gli agenti della Polfer nella giornata di lunedì con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nei principali scali ferroviari campani, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

La denuncia per minacce, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento ha riguardato un uomo che, salito a Napoli Centrale a bordo di un treno diretto a Reggio Calabria, nella tratta Battipaglia-Agropoli, immotivatamente ha azionato il freno di emergenza creando disservizio e pericolo. Interpellato sulle ragioni del gesto dal capotreno, l'individuo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, minacciando il ferroviere e finendo per danneggiare l’alloggiamento del martelletto frangivetro, dispositivo di sicurezza del convoglio in caso di emergenza.

Il soggeto è stato così denunciato e segnalato alla Questura competente per i provvedimenti conseguenti.

"Strade Sicure" che ha visto coinvolti 100 poliziotti del Compartimento Polfer per la Campania, nell'ambito di una più vasta attività su scala nazionale volta a contrastare illeciti e illegalità.

"L’impianto dei controlli ha contribuito a garantire ai viaggiatori elevati livelli di sicurezza e l’ordinata fruizione del servizio dei trasporti cittadini - si legge in una nota della Questura partenopea - anche in concomitanza con manifestazioni che hanno interessato le aree prospicienti allo scalo ferroviario di Napoli Centrale"