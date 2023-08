A cura della Redazione

Due truffatori arrestati dalla Polizia. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e della Polstrada hanno fermato, nella serata di lunedì, un veicolo all'altezza della barriera autostradale di Napoli Est con a bordo i due soggetti.

Nel primo pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile di Bari hanno informato i colleghi che, poco prima, era stata commessa una truffa in danno di una donna ultraottantenne da parte di due uomini a bordo di una Fiat 500 i quali, facendo credere alla vittima che il nipote si trovasse in una situazione di difficoltà contingente per cui occorreva versare beni patrimoniali ad un fantomatico “postino”, si facevano consegnare denaro e monili per un valore complessivo di circa 40.000 euro.

Le immediate attività di ricerca svolte dai poliziotti hanno consentito di localizzare l’autovettura e seguirla fino al casello dove, a seguito di perquisizioni personali e del veicolo, è stata ritrovata l’intera refurtiva.

I due, di 32 e 35 anni, entrambi con precedenti, sono stati associati alla Casa Circondariale di Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.