A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha ordinato lo sgombero al custode del IV Circolo Didattico di via Vittorio Veneto. L'uomo, insieme alla coniuge, risiedeva - legittimamente - nell'alloggio di proprietà comunale in ragione della sua funzione. Il 30 giugno scorso, però, è sopraggiunto il suo collocamento a riposo, terminando così il suo mandato.

Il 10 maggio scorso, gli era stata inviata una raccomandata dove si diceva che entro il 15 luglio avrebbe dovuto consegnare le chiavi dell'abitazione, liberando la stessa. L'Ufficio Patrimonio, decorso tale termine, ha incaricato gli agenti della Polizia Locale di verificare la presenza o meno, in loco, dei due coniugi, constatando che, al 24 agosto, questi ultimi erano ancora lì. A questo punto, il dirigente Valentino Ferrara ha emanato una ordinanza di sgombero rivolta al custode e a sua moglie, dando 30 giorni di tempo, dalla notifica del provvedimento, per lasciare l'appartamento.

Nel frattempo, il Comune ha avviato le procedure per richiedere il risarcimento per occupazione abusiva dell'immobile dalla data del termine di decadenza dell'occupazione fino a quando l'alloggio non sarà lasciato.