A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato due giovani napoletani, di 21 e 24 anni, accusati di truffa ai danni di persona anziana. Sono stati ristretti ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata ed espletate dai militari dell'Arma della Stazione di Piano di Sorrento, hanno appurato che lo scorso 31 maggio gli indagati, in concorso fra loro, avrebbero raggirato una 85enne di Piano, appropriandosi della somma in contanti di 6mila euro.

Il modus operandi dei malviventi è quasi sempre lo stesso rispetto ad altri episodi simili che si verificano quotidianamente, soprattutto nella penisola sorrentina. La donna, in questo caso, viene contattata telefonicamente da uno di loro il quale, spacciandosi per il nipote, le chiede di consegnare ad un (fantomatico) corriere 10mila euro per il pagamento di un pacco postale. Poco dopo, a chiamare la vittima al telefono è un altro interlocutore, il finto corriere. Contestualmente, uno dei due arrestati si presenta presso l'abitazione della signora, inducendola a dargli 6mila euro.

Ai due i carabinieri sono giunti grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza della zona e ad attività di investigazione diretta e indiretta. Uno dei due truffatori avrebbe avuto anche il contatto diretto con la anziana, essendo stato riconosciuto in foto dalla stessa.

(foto di repertorio)