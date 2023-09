A cura della Redazione

Ancora una operazione Alto Impatto della Polizia a Torre Annunziata.

Gli agenti del locale Commissariato, con la collaborazione dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare nelle vie Settetermini, De Simone, Castello, Cuparella, in corso Vittorio Emanuele III e in piazza Imbriani.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 95 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllato 35 veicoli, un esercizio commerciale e contestato 2 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica con conseguente sospensione dei due veicoli dalla circolazione.

Inoltre gli agenti hanno altresì controllanto 7 persone sottoposte agli arresti domiciliari.