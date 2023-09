A cura della Redazione

Ennesimo episodio di una truffa ai danni di una persona anziana in penisola sorrentina. Questa volta, in manette finisce un 47enne di Mugnano di Napoli, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sorrento che hanno eseguito una ordinanza restrittiva emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

Le indagini, svolte dai militari della Stazione sorrentina sotto il coordinamento della Procura oplontina, hanno permesso di risalire al malvivente che, lo scorso 19 maggio, con l'inganno, avrebbe sottratto oltre 3mila euro in contanti e diversi monili in oro alla malcapitata vittima di turno, una 83enne di Sorrento.

La donna viene contattata da uno degli autori della truffa che, spacciandosi per il direttore dell'ufficio postale di Sorrento, le dice di dover consegnare 8mila euro per evitare che la figlia venisse denunciata dai carabinieri. Poco dopo, arriva alla signora un'altra telefonata in cui l'interlocutore, fingendosi il nipote, ribadisce la necessità di dover pagare. L'anziana allora decide di farlo e consegna i soldi a un finto postino, presentatosi a casa sua, e al quale corrisponde 3.300 euro in contanti e oggetti preziosi, per un valore complessivo di circa 18mila euro.

Grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza, i carabinieri individuano il 47enne, ritenuto con elevata probabilità uno dei soggetti che ha messo in piedi il raggiro ai danni della povera donna.