A cura della Redazione

Tentativo di rapina a San Giorgio a Cremano sventato dagli agenti della Polizia Locale. L'autore è un minorenne di Ponticelli che, armato di pistola, aveva preso di mira alcuni passanti. L'episodio si è verificato ieri sera, in via San Giorgio Vecchio all'altezza dell'incrocio con via Gianturco.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane avrebbe agito insieme ad un complice, quest'ultimo riuscito a fuggire, presumibilmente portando con sé l'arma utilizzata. I due - stando a quanto riferisce il sindaco Giorgio Zinno - viaggiavano su uno scooter risultato a sua volta rapinato a Castellammare di Stabia la scorsa settimana. Gli agenti hanno fermato il minore e lo hanno denunciato

«Sono sulle tracce del complice per assicurarlo alla giustizia - dice Zinno -. Ancora una volta questo episodio testimonia l'impegno da parte di tutte forze dell'ordine nel controllo della nostra città, soprattutto nelle ore serali. Attività che, visti anche gli episodi verificatisi specialmente nel periodo estivo, dimostrano come l'impegno profuso stia dando i suoi frutti».