La Polizia di Stato, il 31 agosto scorso, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di C. M., 45 anni, per i reati di tentata rapina, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Durante un servizio di contrasto ai reati predatori, gli agenti in servizio moto-montato, nel transitare in via Taddeo da Sessa a Napoli, ha notato un soggetto a bordo di uno scooter “Aprilia Sportcity” - poi risultato rubato - mentre, sotto la minaccia di una pistola, tentava di rapinare un extracomunitario.

Ne è scaturito, così, un inseguimento, nel corso del quale il fuggitivo ha puntato l'arma in direzione dei poliziotti che, a loro volta, hanno esploso 2 colpi di pistola in aria, a scopo intimidatorio. L’inseguimento si è protratto fino a Casoria, frazione Cittadella, dove il rapinatore, abbandonato il mezzo, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

A quel punto, gli agenti hanno iniziato a perlustrare tutta la zona fino a quando, in strada è stato rinvenuto lo scooter usato per la rapina. Dopo opportuni accertamenti, è stato individuato l’appartamento del soggetto in fuga, poi fermato. Condotto in Questura per gli adempimenti di rito, l’uomo è stato successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Il 2 settembre, il giudice ha convalido il fermo.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad acclarare l’eventuale responsabilità dell’indagato in merito ad analoghi episodi.