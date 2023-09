A cura della Redazione

Incidente nella notte a Volla, nel Vesuviano. I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti intorno all'una in via Filichito, dove poco prima si erano scontrati, per cause ancora da chiarire, uno scooter guidato da un 17enne di Casalnuovo e un Fiat Doblò condotto da un 36enne di Nola.

Ad avere la peggio il centauro, trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

I militari dell'Arma indagano per ricostruire la dinamica del sinistro. I veicoli sono stati sequestrati.