A cura della Redazione

Forse è rimnasto vittima di una rapina, il 19enne giunto nella notte al pronto soccorso dell'ospedale CTO di Napoli.

Il giovane, peraltro già noto alle forze dell'ordine, aveva una ferita al braccio destro provocata da un proiettile.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia Napoli Stella, che hanno avviato le indagini. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava in auto, ferma, tra via Vittorio Emanuele e via Mianella a Miano, quartiere di Napoli, quando sarebbe stato avvicinato da una o più persone che volevano rapinarlo.

I militari dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.